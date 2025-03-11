Ефимов: соцорганизациям столицы предоставлено 60 помещений в рамках реновации

С момента старта программы реновации в столице было предоставлено порядка 60 помещений для функционирования социально значимых учреждений, которые располагались в домах, включенных в программу расселения, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что площадь новых пространств на треть больше, чем та, которую ранее занимали данные организации.

«За все время реализации программы социально значимым учреждениям, расположенным в старых домах, предоставили 60 объектов недвижимости общей площадью более 16,4 тысячи квадратных метров. Это на 36 процентов превышает площадь, которую эти организации занимали ранее. Новые помещения предоставили в 31 районе 10 административных округов. В частности, на западе и юго-востоке организации получили по 10 объектов совокупной площадью 1,7 тысячи квадратных метров в каждом округе, а на юго-западе — девять пространств площадью более двух тысяч квадратных метров», — уточнил вице-мэр.

В домах, включенных в программу реновации, создана социальная инфраструктура. Она включает объекты здравоохранения, спорта, культуры, досуга и коммунальной сферы. Для таких учреждений город находит и предоставляет новые помещения, в том числе в современных жилых комплексах, построенных в рамках программы реновации.

«Жилищно-коммунальным организациям выделили более 20 помещений в 11 районах общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров. 17 объектов площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров получили административные учреждения. Социальным, культурно-досуговым и спортивным организациям город предоставил 14 помещений площадью почти 5,9 тысячи квадратных метров, также ряд площадок получили учреждения системы здравоохранения», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках реновации строят не только современные ЖК, но и создают качественную и комфортную городскую среду для жителей Москва.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о проектировании новостроек по программе реновации.

«В новостройках по программе реновации первые этажи проектируют нежилыми. В них открывают не только объекты бытовой инфраструктуры, но и социально значимые предприятия. Например, в Восточном административном округе используется почти 90 нежилых помещений под размещение таких объектов, а в Юго-Западном — более 60. Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов предусмотрено около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет заложено более 200 тысяч рабочих мест», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.