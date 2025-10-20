Ефимов: соцобъекты площадью более 170 тыс кв м построят в Москве в рамках КРТ

В Москве в соответствии с утвержденными с начала года проектами планировки территорий (ППТ) по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет возведено 170,7 тыс. кв. м объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа КРТ нацелена на формирование в городе сбалансированных кварталов, которые включают современное жилье, всю необходимую жителям инфраструктуру и рабочие места в шаговой доступности.

«С начала года в Москве утвердили 20 проектов планировки территорий, которые получат комплексное развитие по программе КРТ. Семь из них предусматривают среди прочего строительство 170,7 тыс. кв. м объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, спортивных сооружений, а также зданий для размещения учреждений здравоохранения и культуры», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что эти площадки находятся на юге, востоке, севере, юго-западе и юго-востоке Москвы — именно в тех местах, где рядом с жилыми домами больше всего не хватает социальной инфраструктуры.

Строительство будет вестись в семи столичных районах: Нагатино-Садовниках, Донском, Некрасовке, Котловке, Академическом, Ивановском и Западном Дегунине.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, возведение школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов запланировано как на территориях с существующей жилой застройкой, так и в местах, где вырастут новые кварталы.

«В частности, на участке площадью 3,91 га на Нагорной улице в районе Котловка построят школу, рассчитанную на 2 тыс. учеников. Здание площадью 28 тыс. кв. м спроектируют в соответствии с новым столичным стандартом строительства объектов образования, предусматривающим создание качественной, удобной, комфортной, функциональной и безопасной среды», — рассказал Овчинский.

В рамках программы КРТ на территориях бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков создаются привлекательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общегородскую структуру. На сегодняшний день в Москве на различных этапах проработки и реализации находится 336 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.