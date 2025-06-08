Ефимов: соцобъекты и жилье по реновации построят в трех округах столицы по КРТ

В мае Московской фонд реновации жилой застройки (МФР) определил подрядчиков для проектирования и строительства жилья для целей программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Шесть площадок находятся в 3 округах столицы. Они находятся в Юго-Западном, Восточном и Северном административных округах столицы в районах Черемушки, Соколиная Гора, Ивановское, Войковский и Гагаринский. МФР как городской оператор проектов КРТ контролирует все этапы и сроки работ, а также гарантирует соблюдение стандартов программы реновации.

«На участках общей площадью более 33 га планируется строительство 15 современных комфортных жилых зданий общей площадью 535 тыс. кв. м. В них будут нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения на первых этажах, а также подземные паркинги. Площадь квартир всех домов составит около 300 тыс. кв. м. Кроме жилья, по проектам КРТ планируется строительство социальных объектов, среди которых образовательный и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса», — уточнил вице-мэр.

В рамках проектов планируются благоустройство и озеленение внутриквартальных территорий и пешеходных зон, а также строительство дорог местного значения.

«Самой крупной площадкой станет участок в бывшей промзоне № 22 „Соколиная Гора“ в Восточном административном округе Москвы. Здесь на территории 23,99 га планируется строительство семи домов с общей площадью квартир от 13,9 до 40,4 тыс. кв. м в каждом, здания образовательной организации и культурно-досугового центра. Также появится более 2 км дорог», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке. Программу реновации утвердили в августе 2017 года.