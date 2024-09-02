Ефимов сообщил о строительстве 35 ЖК реновации по принципу квартальной застройки

Сразу в семи административных округах Москвы строят 35 жилых комплексов по принципу квартальной застройки для программы реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящее время город возводит 35 жилых комплексов в 7 административных округах, общая площадь квартир в них — около 720 тыс. „квадратов“. Потенциал этих новостроек позволит обеспечить современным жильем свыше 25 тыс. москвичей. Рядом с новыми жилыми комплексами в рамках квартальной застройки строят объекты социальной и транспортной инфраструктуры, благоустраивают прогулочные зоны и проектируют помещения под коммерческие объекты», — рассказал Ефимов.

Строители ведут застройку территорий строго по разработанной программе градостроительной документации. Жилые дома и все необходимые объекты инфраструктуры возводят комплексно и сбалансировано, учитывая все нормы и принципы эффективного градостроительного планирования.

Приоритетной задачей программы реновации является создание комфортных городских пространств, поэтому параллельно с домами возводят школы, больницы и другие социальные объекты, а также обустраивают транспортную инфраструктуру, это позволит максимально комфортно и эффективно использовать территорию Москвы.

Квартальная застройка сразу создает комфортную среду для жизни. Местное население может заниматься спортом, гулять с детьми и животными в удобных и специальных для этого территориях, которые оснащены всем необходимым. Рекордсменом по такой застройке являются Кузьминки, там строительство ведут на восьми площадках.

«Большинство жилых комплексов сейчас строят в кварталах реновации на юго-востоке Москвы — здесь возводят 14 новостроек. Также в 5-ку лидеров среди округов, где город активно возводит жилые комплексы по программе реновации в рамках квартальной застройки, вошли Юго-Западный — девять новостроек, Восточный — шесть домов, Северный и Северо-Восточный — по две новостройки соответственно», — пояснил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в первое полугодие 2024 года в городе появилось более 4 миллионов «квадратов» недвижимости, из которых примерно 1,7 миллиона «квадратов» — жилые.

Программа реновации утверждена и реализуется с 2017 года. Она касается примерно миллиона москвичей, которые живут в 5176 домах, попадающих под расселение. В прошлом году в рамках реновации под заселение передали 59 новостроек, таким образом, новое жилье появилось у 47 тысяч человек.

Российская столица входит в число лидеров среди регионов по темпам строительства. За 5 лет проекта «Жилье» федерального масштаба, а также национального проекта «Жилье и городская среда» строительство и ввод в эксплуатацию жилья вырос в 2 раза — с 3 млн до 5-7 млн «квадратов» в год.