Ефимов сообщил о реализации проекта КРТ для реновации в районе Кузьминки

Правительство Москвы утвердило решение о развитии территорий на юго-востоке города. Специально назначенная компания-оператор будет отвечать за обновление этих участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект комплексного развития территорий в районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа будет содействовать реализации программы реновации. Семь участков общей площадью 4,98 га входят в один проект КРТ. В процессе редевелопмента в течение семи лет назначенный городом оператор возведет на них 182,4 тыс. кв. м жилой недвижимости для реализации программы реновации. Это позволит обеспечить новыми квартирами около четырех тысяч москвичей», – рассказал Ефимов.

Для строительства в районе с отличной инфраструктурой выделено несколько земельных участков. Они расположены в удобных местах: на Зеленодольской улице (владения 30 и 41, корпус 3), на Волжском бульваре (владение 41, корпус 1 и квартал 114а, корпус 1), на Волгоградском проспекте (владения 135, корпус 3 и 152, корпус 1), а также на улице Академика Скрябина (владение 36, строение 2). Добираться до этих территорий будет удобно — некоторые участки находятся рядом со станциями метро «Кузьминки» и «Текстильщики» на Таганско-Краснопресненской линии, другие — близко к станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии.

«Общая площадь квартир в новостройках составит 111,4 тыс. кв. м. На первых этажах домов разместятся предприятия торговли, общепита и сервисные службы. Таким образом, новоселы смогут пользоваться востребованными сервисами и услугами. Придомовые территории благоустроят, озеленят и обеспечат новыми качественными дорогами, которые интегрируют в общегородскую сеть», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участков нежилой застройки в районе Кузьминки. Также по поручению Собянина в российской столице активно развивают заброшенные и неэффективно используемые территории. На данный момент в работе находится 336 проектов на площади более 4200 гектаров.

Программа комплексного развития территорий позволяет превращать бывшие промзоны в современные городские пространства. На месте заброшенных участков строят новое жилье, создают рабочие места и необходимую инфраструктуру для жителей.

Важная часть программы — качественные дороги, озеленение и благоустройство. Все новые кварталы гармонично вписываются в существующую городскую среду.