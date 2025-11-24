Ефимов: согласована архитектурная концепция нового корпуса НИИ им Склифосовского

Согласована архитектурная концепция нового корпуса НИИ им. Склифосовского, который украсит инсталляция в виде сердца, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Автором концепции является главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в соавторстве с бюро Kamen.

«Современный комплекс площадью более 150 тыс. кв. м объединит в себе лучшие технологии оказания медицинской помощи, включая новейшее оборудование, продуманную логистику и передовые стандарты работы. Новый корпус НИИ им. Склифосовского станет крупнейшим из 22 объектов здравоохранения, которые планируется построить в Москве к 2028 году. Его общий внешний вид будет напоминать молекулярные связи и структурные формулы, что ассоциируется с точностью, надежностью и инновациями в сфере здравоохранения. В результате фасад станет не просто внешней оболочкой, а визуальной концепцией, отражающей профессионализм и научный подход медицинского центра», — подчеркнул Ефимов.

Визуально фасад будет состоять из шестигранных «сот», создающих эффект сложной химической структуры. Каждую «соту» выполнят из современных материалов с учетом световых эффектов, что позволяет фасаду играть разными оттенками в зависимости от времени суток и освещения. Общая площадь декоративных элементов из алюмокомпозитных панелей составит около 80 тыс. кв. м.

«Мэр Москвы поставил перед нами задачу спроектировать медицинское учреждение совершенно нового качества, комфорта и архитектурной идеи. Между двумя лечебно-диагностическими блоками будет установлена масштабная световая инсталляция в виде сердца, символизирующая энергию жизни. Арт-объект высотой 21 м, шириной 28 м и глубиной 9 м расположится в самом центре композиции и станет главенствующим элементом всего проекта, объединяющим старое и новое здания», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов.

Объект станет яркой визуальной доминантой района, привлекая внимание прохожих и создавая запоминающийся городской ориентир.

Новый корпус НИИ им. Склифосовского будет состоять из 5 блоков с внутренними дворами-колодцами. Его высота составит почти 50 м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади.