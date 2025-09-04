Ефимов: со старта реновации в Люблине передали под заселение 17 домов

С момента старта реализации программы реновации в столичном районе Люблино под заселение было передано 17 домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В новостройках оборудовали квартиры с готовой улучшенной отделкой.

«С начала реализации программы реновации в районе Люблино под заселение москвичам передали 17 новых жилых комплексов. В них суммарно оборудовано более 5 тыс. квартир – это 292,2 тыс. кв. м жилья. Сейчас туда переехали или находятся в процессе переселения около 4,3 тыс. семей. Всего по программе реновации в Люблине предстоит переселить около 10,3 тыс. семей из 152 старых домов», – уточнил вице-мэр.

По реновации жителям столицы предоставляется комфортное жилье в современных районах с развитой инфраструктурой и благоустроенными дворами.

«Из 17 новостроек 2 передали под заселение с начала года. Они расположены на Краснодонской и Люблинской улицах. Там в общей сложности спроектировано 600 квартир с готовой улучшенной отделкой. Это позволяет участникам программы реновации переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах новостроек смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Кроме этого, дворы жилых комплексов благоустроены: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для досуга жителей оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 17-ю новостройку по программе реновации, переданную под заселение в районе Люблино, переселяются свыше 600 жителей, или 220 семей из 3 старых домов.