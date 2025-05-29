Ефимов: со старта программы реновации жилье в Москве получили 185 тысяч человек

Начиная с августа 2017 года, когда в Москве утвердили программу реновации старого жилья, новые квартиры в рамках реализации данного проекта получили 185 тысяч горожан. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В общей сложности с начала реализации программы реновации жилья в Москве под эти цели город передал 365 новых многоквартирных домов, в которые заселились почти 200 тысяч москвичей.

«Правообладателями нового комфортного жилья в столице стали свыше 184,5 тысячи москвичей более чем из 1,2 тысячи домов – это 90% от всех приступивших к переселению с начала реализации программы реновации. Город предложил им квартиры в 365 новостройках, расположенных в 89 районах столицы. Территория вокруг этих жилых комплексов благоустраивается, а на первых этажах домов открываются магазины, кафе, аптеки и другие предприятия социально-бытового назначения. Это не только создает комфортные условия для жизни новоселов, но и в целом положительно влияет на развитие инфраструктуры города», – отметил Ефимов.

В программу реновации жилья включают новостройки, которые соответствуют принципам безбарьерной среды. Квартиры в таких домах имеют более удобную планировку и большую площадь, чем в старом жилом фонде.

«Больше всего горожан, заключивших договоры на жилье в современных комплексах, проживает на юго-востоке столицы – почти 32,8 тысячи человек. На востоке таких свыше 31,7 тысячи, а на севере – более 21,7 тысячи. Квартиры предоставляются участникам программы в тех же районах, где расположены расселяемые дома. Исключение составляют только Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа», – уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По словам Соловьевой, все квартиры горожане получают уже с улучшенной отделкой и всем необходимым для жизни оборудованием.

Сотрудники информационных центров постоянно оказывают поддержку будущим жильцам в процессе переселения. Эти центры работают в новостройках и предоставляют консультации по оформлению документов и организации переезда.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в разных административных округах Москвы активно ведется передача новых домов под заселение. Лидирует Восточный округ с 58 зданиями, за ним следуют юго-восточный и северный районы, где подготовлено по 52 дома. В Северо-Восточном округе готовы к приему жильцов 50 новостроек. Архитектурные решения всех жилых комплексов учитывают потребности в доступности: просторные подъезды, отсутствие перепадов высот между вестибюлями и лифтовыми холлами, безбарьерная среда.

Овчинский отметил, что при проектировании пешеходных зон во дворах особое внимание уделялось созданию комфортных условий для передвижения всех категорий жителей, включая людей с ограниченной мобильностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Программа реновации жилья в Москве утверждена летом 2017 года. Она коснулась около миллиона человек. В рамках реализации проекта власти планируют переселить в новое жилье 5176 домов.