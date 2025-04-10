Ефимов: со старта программы реновации в ЮВАО передали под заселение 52 дома

На юго-востоке Москвы в ходе реализации программы реновации подготовили к заселению 52 новых жилых здания. Квартиры в них имеют улучшенную отделку, оснащены сантехникой и осветительными приборами, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации под заселение в столице передали 360 новостроек, из них 52 — в Юго-Восточном административном округе. Они расположены в девяти районах округа. Общая площадь жилых комплексов составляет свыше 847 тыс. кв. м. В них переселяются или уже переехали более 33 тыс. москвичей», — сказал Ефимов.

Он добавил, что всего в округе планируется расселить более 800 домов, а новое жилье получат свыше 164 тыс. москвичей.

Прилегающие территории новостроек благоустраивают комплексно: высаживают зеленые насаждения, обустраивают детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для обеспечения безопасности и удобства жителей устанавливают видеонаблюдение и уличное освещение.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в Кузьминках сдали 16 новостроек, в Люблине — 15, в Нижегородском районе — пять. В Лефортове и Выхино-Жулебине введено по четыре дома.

«Жилые комплексы возведены с учетом критериев безбарьерной среды: широкие коридоры в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек, а пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы было комфортно передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Овчинский.

Он добавил, что также в домах предусмотрены квартиры для людей с ограниченными возможностями — с расширенными дверными проемами, коридорами и специальной сантехникой.

Жилье по реновации предоставляется с улучшенной отделкой и полной комплектацией. Жителям ЮВАО предлагают квартиры в тех же районах, где они проживали до этого.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в Люблине новое жилье в 15 домах получили около 9,8 тыс. человек из 51 старого здания. В Кузьминках почти 6,3 тыс. жителей из 30 расселенных домов оформили договоры на квартиры в 16 новостройках.

«Из стольких же домов оформили документы на жилье по реновации в пяти новых зданиях более 4,7 тыс. москвичей в Нижегородском районе. Остальные 16 новостроек находятся в шести других районах округа, договоры на жилье в них заключили суммарно порядка 11 тыс. человек», — рассказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про реализацию программы реновации в СЗАО.

Программа реновации была утверждена в 2017 году и касается порядка 1 млн жителей Москвы, а также предполагает переселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручал удвоить темп реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».