Ефимов: складской комплекс с выставочным залом возвели в ТиНАО

В деревне Большое Покровское Филимонковского района на территории ТиНАО инвестор окончил возведение нового складского комплекса. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ТиНАО активно реализуется политика сбалансированной застройки территорий. В приоритете для нас — улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек. Площадь застройки составила примерно 1,5 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

В новом здании обустроили выставочный демонстрационный зал для товаров, административную часть и складскую зону. Зоны загрузки и выгрузки оборудовали специальными доками с регулируемыми перекидными мостиками. Товары хранить предполагается в высотных стеллажах на палетах.

Административно-бытовая часть включает офисные кабинеты, помещения для водителей и охраны, а также диспетчерскую. На благоустроенной прилегающей территории организовали парковку для машин и установили наружное освещение.

«Складской комплекс расположен вблизи крупных магистральных автодорог — Киевского шоссе и нового шоссе Ракитки. Это позволит организовать оперативную доставку товаров общего потребления в места реализации. С момента присоединения новых территорий к столице число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза», — отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что сейчас количество рабочих мест в ТиНАО превышает 290 тыс., а к 2035 году планируется увеличить их число до 1 млн.

Благодаря вложениям инвесторов в ТиНАО активно развиваются складские и индустриальные комплексы, крупные технопарки и компании малого бизнеса. Суммарный объем средств, которые привлекли в возведение на территории округов объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, недвижимости и промобъектов, достиг 3,7 трлн рублей. Сейчас в ТиНАО работают свыше 200 малых, средних и крупных предприятий.