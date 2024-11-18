Ефимов: школы в районах Косино-Ухтомский и Богородское готовы более чем на 75%

Возведение двух школ ведется в Восточном округе столицы, прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что учебные заведения будут вмещать в себя 1150 школьников, а также 225 дошкольников. Учреждения возводят по следующим адресам: ул. Тюменская, вл. 5, а также ул. Салтыковская, з/у 6б.

«Площадь учебного корпуса в районе Косино-Ухтомский составит 16,7 тысячи квадратных метров, а школы в районе Богородское — более 11,5 тысячи квадратных метров. Они рассчитаны в общей сложности на 1150 школьных и 225 дошкольных мест. Общая готовность объектов превышает 75 процентов. Их строят в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Завершить возведение объектов планируется в 2025 году», — прокомментирвоал вице-мэр.

Помимо этого, уточняется, что в новых школах будет оборудована среда, направленная на обучение детей с ОВЗ.

Глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов более подробно рассказал о возведении учебных заведений в на юго-востоке столицы.

«В учебном здании на 600 мест в районе Богородское кроме учебных кабинетов и спортивных залов будут находиться инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы с нужным оборудованием, а также аудитория для занятий робототехникой», — объяснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об утверждении адресной инвестиционной программы на 2025–2027 годы.