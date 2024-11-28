Ефимов: школу на 800 мест возводят в Дмитровском районе Москвы

Новая школа общей площадью 13,3 тыс. кв. м появится на севере столицы, заявил заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательное учреждение будет располагаться в Дмитровском районе по адресу: Дмитровское ш., з/у 107/1. Школа сможет вместить в себя 800 учеников.

«Школа возводится инвестором по договору участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. По завершении строительства здание будет передано городу. В четырехэтажном здании общей площадью 13,3 тыс. кв. м разместятся 32 учебных класса, зоны отдыха, а также универсальные и специализированные кабинеты», — прокомментировал вице-мэр.

Известно, что объект возводится в составе ЖК «Летний сад». В школе будут созданы все условия, которые необходимы детям с ОВЗ.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский поделился подробностями облика и содержания будущего объекта образования.

«Здание п-образной формы по проекту состоит из двух блоков, соединенных третьим, в котором находятся многофункциональные и спортивные залы, а также пищеблок с обеденными залами. В корпусах смогут разместиться 12 классов начальной школы, 16 классов средней и четыре класса старшей. На прилегающей территории появятся площадки для игр в футбол и волейбол, беговые дорожки, разметка для прыжков в длину, места для отдыха, будет проведено благоустройство», — уточнил он.

Новый механизм, который обеспечивает жителей столицы различными объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, был утвержден в 2021 году.

«Девелоперы могут арендовать землю у города для строительства социальной инфраструктуры без проведения торгов, если планируемый объект соответствует критериям реализации масштабного инвестиционного проекта. Так, для возведения школы на 800 мест в Дмитровском районе столицы был выделен участок площадью около 1,5 га», — подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты являются формой сотрудничества города с бизнесом, позволяющая арендовать на пять лет участки для возведения различных объектов. Земельные участки даются инвесторам на 5 лет.

Для получения статуса МаИП, следует представить свой проект, который будет полезен и интересен Москве. Чаще всего предпочтение отдается инновационным центрам, современному производству, объектам социальной инфраструктуры, а также высоким технологиям.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие 3 года в городе будет возведено порядка 200 объектов образования.