Ефимов: сфера строительства в Москве стабильна по жилью и рекордна по коммерции

Объем ввода жилья в Москве по итогам 2025 года достигнет 6,5 млн кв. м. Отрасль демонстрирует устойчивость и уверенное развитие, сообщил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, отрасль демонстрирует устойчивость и уверенное развитие.

«Если говорить про жилищное строительство в городе в целом, то эта сфера экономики чувствует себя вполне уверенно, стабильно. По итогам этого года у нас ввод будет на уровне прошлого — порядка 6,5 млн кв. м. Если говорить о заделе на будущее или в целом о ситуации на рынке жилой недвижимости, то она также стабильна. Мы видим небольшой рост готовности квартир», — отметил Ефимов.

Он также сообщил, что, по оценкам экспертов, количество объектов, находящихся в стадии строительства или в продаже, снижается. При этом все запланированные проекты успешно запускаются.

Заммэра подчеркнул и другой важный индикатор стабильности отрасли.

«Строительная сфера оценивается не только по жилью, но и по коммерческим, нежилым помещениям. В этом году был установлен абсолютный рекорд по выдаче разрешений на строительство нежилой недвижимости — около 7 млн кв. м», — пояснил Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что в предыдущие годы средний ввод таких объектов не превышал 4 млн кв. м. Текущая динамика свидетельствует о балансировке рынка.

«И в целом, если такое количество проектов начинают и запускают в сфере нежилой недвижимости, то это говорит о том, что у инвесторов есть уверенность в завтрашнем дне», — сказал Ефимов.