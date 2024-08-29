Ефимов: с начала реализации программы реновации число площадок увеличилось втрое

Во всех административных округах столицы расположены площадки для строительства новых домов по программе реновации, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Треть из этих площадок находятся на местах, где были снесены дома или же на запланированных к демонтажу по программе реновации домов.

Известно, что на сегодняшний день градостроительный потенциал позволяет возвести свыше 10 млн кв. м жилых объектов.

«В августе этого года в список стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации добавилось восемь территорий. Общая площадь квартир в новостройках составит 146 тыс кв. м. Благодаря дополнительно подобранным территориям город сможет обеспечить новым жильем свыше пяти тысяч москвичей из 29 расселяемых домов. Всего в столице сейчас насчитывается 631 стартовая площадка, где возведут современные жилые комплексы с квартирами для программы реновации общей площадью около 10,3 млн кв. м», — уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский прокомментировал, что с момента начала реализации программы реновации наибольшее количество стартовых площадок было найдено на востоке столицы — 112, а также на северо-востоке — 93 и юго-востоке — 88.

«В САО для строительства ЖК по программе реновации городом было подобрано 75 территорий, в Западном и Южном — по 61 площадке соответственно», — добавил Овчинский.

Сейчас в столице все еще ведется подбор дополнительных территорий для реализации программы реновации.

С момента старта программы реновации суммарная мощность подобранных территорий выросла более чем в три раза.

Напомним, программа реновации стартовала в августе 2017 года. Она включает в себя почти 1 млн москвичей и предусматривает расселение порядка 5176 домов.