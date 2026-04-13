Ефимов: с начала года жителям 48 домов выдали документы на квартиры по реновации

В первом квартале 2026 года москвичи из 48 расселяемых домов завершили процедуру оформления жилья по программе реновации, выбрав комфортные квартиры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С января по март 2026-го оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 48 старых домов –почти 9,2 тыс. участников программы. Из 43 зданий все жители уже переселились в новостройки, из пяти еще переезжают. Горожане из большинства расселяемых домов получают равнозначные квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации в тех же районах, где проживали ранее. Исключение составляют Троицкий и Новомосковский административные округа и Зеленоград: в этих округах город выбирает площадки для строительства новых домов в районах с наиболее развитой социальной и транспортной инфраструктурой, чтобы москвичам было максимально комфортно после переезда», — отметил Ефимов.

Возводимые в рамках реновации современные жилые комплексы проектируются с соблюдением требований безбарьерной среды. Эти же правила действуют и для территории вокруг домов. Внутренние дворы благоустраивают широкими дорожками, здесь отсутствуют высокие бордюры. Возле каждого здания обустроены зоны для отдыха, а также игровые и спортивные площадки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, дома, в которых за I квартал текущего года все жители завершили оформление документов на равнозначные квартиры, находятся в 9 округах Москвы.

«Больше всего таких зданий прибавилось на северо-востоке — девять. В них жили более 1,5 тыс. человек. По семь домов появилось за эти три месяца на юго-востоке и западе. Оформление документов завершили соответственно около 1,5 тыс. москвичей и свыше 1,3 тыс. На востоке список домов пополнился шестью адресами. Ключи получили более 1,1 тыс. участников программы», — пояснила Соловьева.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он отметил, что реновация создает новые места приложения труда.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».