Ефимов: с начала года в ВАО 3,7 тыс семей переехали в квартиры по реновации

С начала 2025 года в рамках программы реновации в Восточном административном округе 3,7 тыс. семей получили ключи от новых квартир в современных жилых комплексах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. С начала 2025-го уже 3,7 тыс. семей отпраздновали новоселье. Из них 2,7 тыс. воспользовались бесплатной услугой „Помощь в переезде“», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в округе планируется переселить жителей 1062 домов, и 233 из этих домов уже находятся в стадии активного расселения.

Новое жилье предоставляется в современных комплексах с благоустроенными территориями. Квартиры имеют улучшенную отделку, что позволяет въезжать сразу после оформления всех документов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, с момента запуска программы в Восточном округе для переселенцев было подготовлено почти 70 жилых комплексов. В них создано более 20 тыс. готовых квартир, общая площадь которых превышает 1 млн кв. м.

«Новые жилые комплексы спроектированы по принципу безбарьерной среды, имеют лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовые территории озеленены и комплексно благоустроены», — рассказал Овчинский.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».