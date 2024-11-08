Ефимов: с начала года в ТиНАО построили шесть инженерных сооружений

Возведение шести объектов инженерной инфраструктуры завершилось в ТиНАО с начала текущего года, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты были возведены инвесторами. Комплексы нацелены на обслуживание жилой застройки и являются более локальными, но нужными объектами.

«Минувшим летом было завершено возведение ливневых очистных сооружений на территории городского вокзала Корниловская, возле строящейся одноименной станции метро. Также появилась плотина на реке Десне в Щербинке. Два объекта построили в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, остальные четыре — за счет внебюджетных источников», — уточнил вице-мэр.

Таким образом, отмечается, что ввод в эксплуатацию ливневых очистных сооружений в районе станции метро «Корниловская» сможет повлиять на устранение подтопляемости территорий. Площадь застройки составила порядка 1,4 тыс. кв. м. Так, в Краснопахорском районе столицы инвесторами было возведено два очистных сооружения. Они находятся в поселке Шишкин Лес. Также в деревне Александрово подошла к концу реконструкция канализационной насосной станции.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин поделился более подробной информации о вводе в эксплуатацию плотины вблизи поселка Фабрики имени 1 мая.

«Плотина на реке Десне обеспечит надежную работу водохранилища вблизи поселка Фабрики имени 1 Мая и паводковую безопасность жилых домов, расположенных в юго-западной части района Щербинка. Сооружение состоит из семи пролетов. Его общая длина — 45 м, ширина — 9 м», — резюмировал он.

Развитие инженерной инфраструктуры — одно из важнейших условий соблюдения принципа сбалансированной застройки. Так, с момента присоединения территорий к столице размер инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО превысил 200 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2012 года в ТиНАО ведется модернизация системы водоснабжения.