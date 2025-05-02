Ефимов: с начала года в столице расселили почти 80 домов по реновации

Почти 80 ветхих домов расселили на территории столицы с начала текущего года, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители данных домов уже смогли отметить новосельях в новых квартирах, полученных по программе реновации.

«С начала года жители 76 старых домов переехали в новые просторные квартиры, которые город построил в рамках реализации программы реновации. Больше всего расселенных зданий насчитывается в Восточном административном округе — 19. На юго-востоке столицы в новые квартиры переехали жители 14 старых домов, на западе — 13. Расселенные здания демонтируют, на их месте возводят новое жилье в рамках программы реновации с сопутствующей инфраструктурой», — уточнил вице-мэр.

Всего в программу реновации вошло порядка 5176 домов. Почти 1 млн жителей получат новые квартиры в современных ЖК.

«За четыре месяца этого года старые дома по программе реновации расселили в 37 столичных районах. В том числе по пять в районах Люблино и Фили-Давыдково, по четыре — в районах Новогиреево, Гольяново и в Троицке. По три здания расселили в Нагорном, Измайлове, Перове, Можайском, Крюкове и Нижегородском. Еще по два — в районах Богородское, Южнопортовый, Бирюлево Восточное, Внуково, Останкинский, Войковский, Филевский Парк, Марьина Роща и Выхино-Жулебино. Жители всех расселенных домов уже отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для удобства переезда город предлагает широкий набор цифровых сервисов, а также обеспечивает каждого участника бесплатной услугой «Помощь при переезде».

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о реализации программы реновации в столице.

«Всего в 76 расселенных с начала этого года домах проживали более 12 тысяч москвичей. На востоке столицы из 19 полностью освободившихся зданий переехали в новостройки по программе реновации свыше трех тысяч человек, на юго-востоке — около 2,7 тысячи из 14 таких домов. На западе уже отметили новоселье порядка двух тысяч горожан из 13 расселенных зданий. С оформлением документов всем участникам программы помогают сотрудники центров информирования, работающих на первых этажах новостроек. К ним можно обращаться по всем вопросам, связанным с переселением», — пояснила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.