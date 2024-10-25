Ефимов: с начала года в Москве ввели 7,4 млн кв м недвижимости

Начиная с января текущего года, в столице оформили разрешения на ввод в эксплуатацию свыше 300 недвижимых объектов суммарной площадью в 7,4 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 301 объект недвижимости, в том числе 105 жилых домов площадью 3 млн кв. м. Основная часть ввода приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения общей площадью почти 3 млн кв. м», — сказал Ефимов.

Среди сданных в Москве с начала года объектов — давно ожидаемые жителями крупные объекты социальной и транспортной инфраструктуры, а также сооружения районного значения. Комитет государственного строительного надзора города Москвы выдает разрешения на их ввод в эксплуатацию.

«Среди знаковых объектов, на которые комитет с начала года выдал разрешительную документацию, первый участок Троицкой линии метро, новый пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на Базовской улице, музейно-выставочный центр на территории бывшей промзоны „ЗИЛ“, канатная дорога на ВДНХ и другие», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Благодаря развитию коммерческой, социальной и административной инфраструктуры в городе появляется комфортная жилая среда.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, вблизи жилых домов возникают детсады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы и поликлиники.

«Также строятся деловые и торговые центры, производственные объекты, что дает москвичам возможность работать рядом с домом. Так, завершение 158 таких объектов позволило организовать более 38,5 тыс. рабочих мест», — пояснил Овчинский.

На сегодняшний день в Москве действует свыше 9,3 тыс. разрешений на возведение разнообразных объектов обще площадью около 56,5 млн кв. м.

Согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, безопасности и качеству строящихся в Москве объектов уделяют повышенное внимание. Инспекторами Мосгосстройнадзора проводятся выездные проверки на всех этапах строительно-монтажных работ.

С начала 2024 года в городе организовали более 4,4 тыс. контрольно-надзорных мероприятий. В половине из них принимали участие специалисты подведомственного комитету ГБУ «ЦЭИИС». Эксперты проверили свыше 1,2 тыс. объектов капитального строительства и выполнили 16,6 тыс. государственных работ.