Ефимов: с начала года в Москве утвердили 24 решения по программе КРТ

Итогами президиума столичного правительства за первое полугодие текущего года утверждены решения о комплексном развитии территорий (КРТ) суммарной площадью более 218 га, находящиеся в 9 административных округах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил проекты редевелопмента 24 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Сейчас там находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, которые не приносят пользу городу и москвичам. На их месте появятся современные городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами, необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами – благоустроенными парками и скверами», – сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что всего запланировано возвести около 5 млн. кв. м недвижимости, на которых появятся порядка 44,3 тыс. рабочих мест.

24 проекта комплексного развития территорий предполагают строительство более 3,4 млн кв. м жилья, включая дома по реновации и для других нужд города. Около 44,4 тыс. кв. м будут занимать новые производства, а ещё 1,5 млн кв. м придется на спортобъекты, детские сады, школы, общественно-деловую и другую недвижимость.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в программе КРТ участвуют столица и инвесторы, являющиеся правообладателями недвижимости в проектах КРТ, а также определенные на торгах компании.

«Из 24 участков представители бизнеса смогут реорганизовать 10 общей площадью около 100 гектаров и построить более 2,4 млн кв. м недвижимости, включая почти 1,6 млн кв. м жилья, около 825 тыс. кв. м общественно-деловых объектов и примерно 11 тыс. кв. м производств», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Наиболее крупной территорией площадью в 39,7 га, на которой правообладатель недвижимости уже ведет реорганизацию, располагается в Печатниках на берегу Москвы-реки. На участке построят современный городской квартал, в котором появится свыше 1 млн кв. м жилья и порядка 415 тыс. кв. м — социальной и общественной недвижимости.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги, всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях находится 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проработку проектов ведут в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.