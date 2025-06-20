Ефимов: с начала года в Москве объем построенного жилья увеличился более чем на 40%

С января по май в столице возвели более 2 млн кв. м жилья, включая объекты индивидуального жилищного строительства, заявил на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный показатель почти на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«За прошедшие пять месяцев 2025 года в столице ввели 84 объекта жилой недвижимости площадью более двух миллионов квадратных метров. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 42 процента. Больше всего новых домов появилось в ТиНАО — там возвели 24 новостройки. В Западном административном округе построили 12 домов, а в ВАО — семь. До конца 2025 года в общей сложности планируется построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Всего с 2011 года в столице ввели 66,8 миллиона жилых „квадратов“», — поделился вице-мэр.

Сегодня Москва занимает одно из лидирующих мест среди городов РФ по темпам и объемам строительства. За прошедший год свыше 300 тыс. семей в столице приобрели жилье, а общий показатель обеспеченности жильем вырос за последние пять лет на 15%. По итогам 2024 года он составляет 22,4 кв. м на человека.

«За первые пять месяцев 2025 года в столице ввели 20 новостроек жилой площадью около 350 тысяч квадратных метров для переселения горожан по программе реновации. Больше всего объектов по программе ввели в Восточном административном округе — там появилось четыре дома. Один из самых крупных за первые пять месяцев 2025 года жилой комплекс по программе реновации ввели в мае в районе Останкинский. Общая площадь объекта на 488 квартир составила 46,7 тысячи квадратных метров», — поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Программу реновации утвердили в столице августе 2017 года.