Ефимов: с начала года в Москве для реновации освободили 47 площадок

В 10 административных округах Москвы с января 2025 года подготовили 47 участков под застройку новых жилых комплексов в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Новые жилые комплексы по программе реновации строят на месте расселенных и демонтированных домов. Такой подход позволяет обеспечить волновое переселение москвичей. На сегодня возвели 54 такие новостройки в 10 округах столицы. По восемь домов появилось в Северном, Восточном, Западном и Северо-Восточном административных округах», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на юго-западе завершили строительство семи зданий, а на юге и юго-востоке — по пять.

Для демонтажа освобожденных домов применяют технологию «умного сноса». На этих территориях город строит новое жилье с развитой инфраструктурой и благоустроенными зонами в рамках реновации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, с начала 2025 года в столице подготовили 47 площадок под возведение жилых комплексов по программе реновации. Благодаря этому около 33 тыс. москвичей получат новые квартиры. Общая площадь жилья составит примерно 905 тыс. кв. м. Участки расположены в 10 округах.

«В частности, в Юго-Восточном административном округе их 11, а в Восточном — 9. Еще 6 площадок город освободил на северо-востоке столицы. После переезда новоселы смогут сохранить привычный образ жизни, так как расселяемые дома находятся в одном районе с новостройками. Исключение составляют ТиНАО и ЗелАО, где переселение ведется в пределах округа», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».