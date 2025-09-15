Ефимов: с начала года в квартиры по реновации переехали жители 162 старых домов

С начала 2025 года в Москве завершилось расселение 162 домов в рамках программы реновации. Жители этих зданий получили ключи от новых квартир, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 8 лет реализации программы реновации в столице расселили свыше 1 тыс. старых зданий. Из них 162 дома — с начала этого года. В новые квартиры переехали москвичи из 11 округов столицы. В частности, в Восточном административном округе освободили 54 дома, в Юго-Восточном — 28, а в Западном — 17», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего по программе планируется расселить 5176 домов.

После завершения переселения старые дома сносят, а на их месте строят современные жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, расселение коснулось 49 районов Москвы. Наибольшее количество домов освобождено в Люблине — 15, в Гольянове — 13, а в Перове — девять. Все переехавшие горожане получили квартиры с улучшенной отделкой по стандартам реновации.

«Кроме этого, во всех новостройках соблюдены принципы безбарьерной среды. Так, в подъездах широкие коридоры и проходы, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться маломобильным жителям», — сказал Овчинский.

Участники программы реновации получают комфортабельное жилье в тех же районах, где они жили раньше. Исключение составляют Зеленоград и Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где переселение осуществляется в границах этих же округов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в домах, расселенных с начала года, проживало порядка 26,9 тыс. москвичей. В Восточном округе новое жилье получили более 9,5 тыс. человек из 54 домов, на юго-востоке — около 5,3 тыс. из 28 зданий. На западе документы оформили свыше 2,6 тыс. жителей из 17 расселенных домов

«Вместе с обновлением жилищного фонда преображается и городская инфраструктура. На первых этажах новостроек открываются магазины, аптеки, пекарни, пункты выдачи заказов, другие предприятия сферы услуг, обеспечивая удобство для всех жителей районов, затронутых программой реновации», — пояснила Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».