Ефимов: с начала года под заселение по реновации передали 600 тыс кв м жилья

С начала текущего года жители Москвы получили для заселения по программе реновации 44 новостройки суммарной площадью порядка 600 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего по программе реновации в столице передали под заселение 321 новостройку. Из них 44 жилых комплекса — с начала 2024 года. Около 22,5 тыс. горожан получили предложения нового жилья с улучшенной отделкой», — рассказал Ефимов.

В рамках программы жителям Москвы вместо устаревшего жилья жителям Москвы предоставляют квартиры в современных районах, которые отличаются благоустроенными дворовыми территориями и развитой инфраструктурой.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что с начала текущего года лидером по числу переданных для заселения новостроек стал восток города — там москвичи начали переезд в 16 ЖК.

«На юго-востоке, северо-востоке и западе передали под заселение по семь новостроек», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что в проекте городского бюджета на реализацию программы заложили 1,2 трлн рублей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать здесь.