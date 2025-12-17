Ефимов: с начала года на юго-востоке Москвы по реновации переехали почти 1,8 тыс семей

С начала года в жилые комплексы по программе реновации в Юго-Восточном административном округе столицы переехали около 1,8 тыс. семей, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В частности, в районе Люблино новоселье отпраздновали 1,1 тысячи семей, в Выхине-Жулебине — более 350. Еще свыше 100 семей переехали в новостройки в районах Лефортово и Текстильщики. Всего на юго-востоке Москвы по действующей программе новое жилье получат 60 тысяч семей», — уточнил вице-мэр.

Переселение велось в пределах районов, поэтому вся инфраструктура для горожан осталась привычной.

«Чтобы переезд москвичей в новые квартиры был комфортным, город предоставляет грузчиков и транспорт совершенно бесплатно. Так, с начала года в Юго-Восточном административном округе услугой „Помощь в переезде“ воспользовались 1,3 тысячи семей. Из них более 800 проживают в районе Люблино, еще около 300 — в Выхине. А в районах Лефортово и Текстильщики заявки на перевозку вещей оставили ориентировочно по 80 семей. Услугу можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.