Ефимов: с начала года Москва заключила с застройщиками 149 договоров участия

Власти Москвы с девелоперами в текущем году заключили около 150 договоров участия в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры застраиваемой территории. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В феврале 2021 года в столице был утвержден новый механизм обеспечения жителей объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. В рамках возведения жилья девелоперы заключают договоры участия в благоустройстве и развитии Москвы, по которым строят социально значимую недвижимость.

«Город с начала текущего года заключил с инвесторами 149 договоров, они предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Благодаря этому бесплатные места в детских садах получат более 37 тыс. детей, в новые школы пойдут свыше 78 тыс. учеников», — уточнил Владимир Ефимов.

Уже выполнены 7 договоров — возвели 2 объекта улично-дорожной сети в Раменках, учебный корпус на 70 дошкольных и 550 школьных мест, 3 школы на 27 775 мест, а также 4 дошкольных образовательных учреждения.

«Согласно заключенным договорам, всего будет возведено 207 детских садов, школ и образовательных комплексов. Кроме того, построят 8 поликлиник, 5 объектов транспортной и 62 инженерной инфраструктуры. Уже известно, что 18 из них переданы городу, 37 введены в эксплуатацию и подлежат передаче, 92 строятся, а 135 находятся на стадии предпроектных работ», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

В 2023 году с застройщиками заключили 91 договор — по ним построили 27 объектов.