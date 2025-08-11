Ефимов: с начала года город утвердил 10 ППТ для строительства более 8 тыс кв м недвижимости

С начала текущего года в городе было подготовлено и согласовано 10 проектов планировки территорий (ППТ), предназначенных для возведения различных инфраструктурных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«С начала года в столице разработали и утвердили 10 проектов планировки территорий для строительства различной инфраструктуры. Благодаря этому на территории площадью более 1,2 тыс. га появится свыше 8 тыс. кв. м недвижимости, из которых 3,9 тыс. приходится на нежилые объекты», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что за первые семь месяцев года в Москве согласовали строительство 18 учебных заведений, рассчитанных на 19 тыс. мест.

Среди значимых инициатив — развитие зоны грузового двора Москва-Товарная-Смоленская, расположенной рядом с Белорусским вокзалом. На этой территории появится жилой квартал, дополненный образовательными и административными зданиями.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, при создании ППТ ориентируются на потребности горожан в комфортной и гармоничной городской среде.

«В рамках утвержденных проектов планировки территорий планируется не только строительство социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство, но и возведение объектов производственно-коммунального назначения общей площадью более 1,9 тыс. кв. м», — сказала Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в период с 2025 по 2028 год в столице планируется ввести в эксплуатацию около 200 детсадов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социально значимых объектов.

Строительство таких объектов в Москве соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».