Ефимов: с начала года экспертиза стройпроектов сэкономила Москве свыше 40 млрд рублей

С начала года заявленная стоимость строительных проектов, финансируемых из бюджета столицы, по результатам государственной экспертизы снизилась на 12,5%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оптимизированные средства могут быть перераспределены на другие градостроительные проекты. Так, например, на ремонт и строительство социальных, образовательных, спортивных учреждений и другое.

«Государственная экспертиза дает возможность рационально расходовать средства еще на стадии согласования градостроительных проектов. Экономия достигается за счет оптимизации смет, технических и технологических решений. Только в январе — июле благодаря экспертизе проектов заявленная стоимость строительства объектов, финансируемых из городского бюджета, уменьшилась на 12,5%. Таким образом, за 6 месяцев Москва сэкономила 44,2 млрд рублей», — уточнил вице-мэр.

Процесс оптимизации сметной стоимости включает анализ текущих цен и изучение комплекса предложенных в проектной документации решений. В Мосгосэкспертизе обращают внимание на возможности снизить стоимость их реализации без ущерба качеству и надежности будущих объектов.

«Экспертиза проводится в первую очередь для того, чтобы гарантировать соблюдение государственных стандартов безопасности и других градостроительных норм в проектах, а сокращение смет обеспечивается исключительно оптимальным и актуальным подбором ресурсов, видов и объемов работ. Наши специалисты проверяют соответствие заявленных в документации материалов и их объем, виды оборудования, а также сопоставляют данные, представленные в смете, с московской сметно-нормативной базой», — резюмировал председатель ведомства Иван Щербаков.