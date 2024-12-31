Ефимов: с начала года 7 инвесторов столицы получили льготы на аренду земли

В 2024 году семь технопарков, промышленных комплексов и приоритетных инвестиционных проектов получили от города льготы по аренде земельных участков для строительства и эксплуатации зданий, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что сейчас в городе действует сниженная арендная плата за землю: 0,3% от кадастровой стоимости для промышленных комплексов и 0,01% для технопарков и проектов с инвестиционным приоритетом.

«С начала 2024 года льготы на аренду земли получили семь инвесторов для восьми участков общей площадью девять гектаров. Благодаря поддержке города они смогут ежегодно экономить около 24 млн рублей при строительстве и эксплуатации зданий. Эти меры направлены на стимулирование инвестиций в городскую инфраструктуру и развитие высокотехнологичных предприятий», — прокомментировал Ефимов.

Уточняется, что благодаря им в городе образовываются новые разработки и продукция

Льгота предоставляется в виде дополнений к договорам аренды. Технопарки и промышленные комплексы каждый год подтверждают свой статус в Межведомственной комиссии по промышленной и инвестиционной деятельности.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробную информацию о данной льготе.

«Льготу на аренду земли площадью 5,8 га для реализации инвестиционных приоритетных проектов в 2024-м получили три инвестора. Они смогут экономить ежегодно 19,5 млн рублей. Например, для строительства первого в столице пищевого технопарка площадью более 10 тыс. кв. м сниженная ставка установлена для ООО „Рябиновая 44“. Здание возводится на участке почти 0,9 гектара», — объяснил он.

Сниженная арендная плата также применяется к трем технопаркам и одному промышленному комплексу, занимающим 3,2 га, что позволит компаниям сэкономить более четырех миллионов рублей ежегодно.

Дополнительное соглашение о льготной аренде заключено с ООО «Энерго Эстейт» для эксплуатации здания технопарка «Текон» на 3-й Хорошевской улице. Технопарк «Связь инжиниринг» на юге Москвы также получил десятилетнюю льготу. Сэкономленные средства предназначаются для развития компаний.

С 2016 года Москва предоставляет льготную арендную плату за землю технопаркам, работающим в социально значимых и наукоемких секторах. Льгота действует 10 лет.