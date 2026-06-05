Ефимов: с начала 2026 года в столице построили свыше 2 млн кв м жилья

За первые пять месяцев текущего года в Москве возвели 98 объектов жилой недвижимости, рассказал на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ежегодно столица занимает одно из лидирующих мест по темпам и объемам строительства среди российских городов.

«В столице сохраняются высокие темпы строительства различных объектов недвижимости. С января по май 2026 года в Москве возвели 98 домов жилой площадью свыше двух миллионов квадратных метров. В общей сложности в 2026 году планируется построить 5,7 млн кв. м жилья. Всего с 2011 года в Москве ввели более 74 млн кв. м недвижимости», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Дома возводятся как в рамках девелоперских проектов, так и в кварталах по программе реновации. Вокруг нового жилья для москвичей создают всю необходимую городскую инфраструктуру для комфортной жизни.

«Больше всего новых домов появилось в ЮАО и ЮВАО — по 23 в каждом. В ТиНАО возвели 19 домов, в СВАО — 11. Среди наиболее крупных домов, построенных за пять месяцев по программе реновации, — здания на улице Профсоюзной в Черемушках, Краснодонской в Люблине и на улице Новохохловской в Нижегородском районе. Суммарная жилая площадь объектов превысила 90 тыс. кв. м. В них предусмотрено свыше 1,6 тысячи квартир», — добавили в департаменте градостроительной политики.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве ввели в эксплуатацию уже более 8 млн кв. м нового жилья по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве ввели в эксплуатацию уже более 8 млн кв.м нового жилья по программе реновации.