Ефимов: с начала 2025 года в столице построили более 9 млн кв м недвижимости

С начала текущего года в столице появилось около 9,2 млн кв. м недвижимости, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что сегодня город стремится не просто возводить здания, а создавать качественную среду для жителей.

«Строительство новых объектов недвижимости в Москве не только обеспечивает горожан рабочими местами, благоприятными условиями для жизни и отдыха, но и стимулирует экономический рост. За 9 месяцев текущего года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили почти 9,2 млн кв. м недвижимости, включая социальные, административные и другие здания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,8 млн кв. м. Всего же до конца года планируется построить почти 12 млн кв. м различной недвижимости», — прокомментировал вице-мэр.

Так, в рамках принципа 15-минутного города появляются районы с жилой, социальной и деловой инфраструктурой. Прилегающую к новым зданиям территорию благоустраивают.

«В частности, за три квартала в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 1 млн кв. м административной и торговой недвижимости. Таким образом, в столице появилось 55 деловых комплексов и торговых центров, где создали новые места приложения труда. Наибольшее количество таких объектов возвели на западе столицы — 16 зданий», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Важно, что Мосгосстройнадзор контролирует строительство новых объектов на всех этапах.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения недвижимости соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».