Ефимов: с 2020 года в ТиНАО за счет горбюджета построили 4 поликлиники

В ТиНАО начиная с 2020 года возвели 4 поликлиники общей вместимостью 1,9 тыс. посещений в смену. Объекты строили по Адресной инвестпрограмме, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года в ТиНАО построили четыре поликлиники общей площадью более 30 тыс. кв. м. Введенные учреждения предназначены для оказания высококачественной медицинской помощи как взрослым, так и детям. В общей сложности новые учреждения дали округам около тысячи рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на средства горбюджета в ТиНАО в ближайшие 3 года запланировали строительство еще 4 поликлиник.

Наиболее крупными стали поликлиники в Коммунарке и Щербнике — на 750 посещений в смену каждая. В эксплуатацию их ввели в 2022 и 2020 годах соответственно. Здания состоят из двух отдельных блоков — для детей и взрослых. Оба учреждения оснащены современным диагностическим оборудование.

Также новые объекты здравоохранения появились в поселке Марьино Филимонковского района и в поселке Щапово Краснопахорского района. В 2024 году закончили строительство второй детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, современное четырехэтажное здание поликлиники состоит из детского и взрослого блоков с отдельными входами.

«Учреждение укомплектовано новейшим оборудованием с учетом передовых технологий, в частности рентгеновским комплексом, маммографом, аппаратами для ультразвуковых исследований, а также эндоскопическим, стоматологическим, офтальмологическим и другим», — сказал Жидкин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в прошлом году в городе появился 81 объект здравоохранения, спорта, культуры и образования.

В общей сложности с присоединения новых территорий к Москве в округах были построены и введены в эксплуатацию 29 объектов здравоохранения, включая 7 больничных корпусов и 4 подстанции скорой помощи.