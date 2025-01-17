Ефимов: с 2020 года на западе Москвы построили пять учебных корпусов

В рамках Адресной инвестиционной программы в ЗАО столицы с 2020 года было возведено пять учебных корпусов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ход строительства всех зданий находился под контролем департамента гражданского строительства.

«С начала 2020 года на западе столицы построили пять учебных корпусов общей площадью более 31 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 1,8 тыс. учеников. Так, два учебных корпуса построили в районах Солнцево и Проспект Вернадского в 2020 году, еще два — в Кунцеве в 2021-м. В 2023 году новый объект появился в районе Тропарево-Никулино», — уточнил вице-мэр.

Так, учебный корпус в 2021 году был возведен учебный корпус для школы № 1293. Он рассчитан на 400 учеников и расположен по адресу: район Кунцево, ул. Оршанская, д. 10, к. 3. Также в 2023 году на ул. Академика Анохина, д. 40/2, к. 2, был построен учебный корпус, который рассчитан на 350 мест.

«Каждый из этих объектов стал важным вкладом в развитие образовательной инфраструктуры Москвы. Строительство новых учреждений позволяет разгрузить существующие школы и улучшить доступность образования. Все проекты разработали с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что позволило не только увеличить число учебных мест, но и создать благоприятные условия для полноценного развития детей», — поделился руководитель департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в городе построили 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.