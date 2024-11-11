Ефимов: с 2020 года город выделил для ИЖС более 116,5 га земли

Почти 1 тыс. участков было получено москвичами с 2020 года для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки площадью свыше 116,5 га были приобретены на торгах при заключении договоров купли-продажи и аренды, а также при выкупе. Они нацелены на строительство частных жилых домов. Возможность выкупа земли под строительство частных домов со скидкой 60% появилась благодаря внесению изменений в закон «О землепользовании в городе Москве».

«С 2020 года горожане получили 971 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Их них 320 были оформлены в собственность в рамках продажи по результатам аукционов и без проведения торгов. Еще 131 объект горожане арендовали у столицы после конкурентных процедур. Более 500 земельных участков выкупили с апреля 2020 года собственники капитальных объектов за 40 процентов от кадастровой стоимости земли. В общей сложности город передал москвичам более 116,5 гектара земли для ИЖС», — прокомментировал вице-мэр.

На сегодняшний день в столице существуют различные механизмы для приобретения и аренды земельных участков для ИЖС. Уточняется, что выкупить участок могут собственники недвижимости, которая находится на участках с видом разрешенного использования для ИЖС, личного подсобного хозяйства и садоводства.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман поделился более подробной информацией про ход заключения договоров купли-продажи участков в Москве.

«С апреля 2020 года столица заключила 521 договор купли-продажи участков с собственниками капитальных строений, арендовавших эту землю у города. Таким образом горожане оформили в собственность более 57 га земли для ИЖС и теперь могут ею распоряжаться по своему усмотрению», — сказал он.

Услуга «Получение земельного участка в собственность собственником здания, сооружения» предоставляется департаментом городского имущества бесплатно и в онлайн-формате. Сроки рассмотрения заявлений составляют 14 дней. Расчет итоговой стоимости участка доступен на официальном портале Росреестра.

Ознакомиться подробнее с выставляемыми на торги земельными участками для ИЖС, узнать лотовую документацию и подробные характеристики, а также получить информацию о процедуре городских торгов можно на Инвестиционном портале Москвы.