Ефимов: с 2012 года в Коммунарке построено 50 объектов образования

За 12 лет в районе Коммунарка в ТиНАО появилось 14 школ и 36 детских садов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты были построены в рамках столичной адресной инвестиционной программы, а также благодаря частным инвестициям. Большая часть передана в систему образования города Москвы.

За 12 лет в районе Коммунарка в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 50 образовательных объектов — 14 школ и 36 детских садов. Всего в них 22 тысячи мест. Из 14 введенных в эксплуатацию школ 11 — крупные и рассчитаны более чем на одну тысячу учеников. Самый большой объект появился по адресу: улица Липовый Парк, дом 5А», — уточнил Владимир Ефимов.

Из введенных в эксплуатацию за 12 лет детских садов шесть рассчитаны на 300 и более мест. Некоторые учреждения вошли в состав образовательных комплексов.

Еще одну школу по адресу: ул. Василия Ощепкова, д. 5, на 1125 мест ввели в эксплуатацию в 2021 году. Ее площадь составляет почти 15 тыс. кв. м. В 2022 году объект был передан департаменту спорта города Москвы. В здании расположены учебные классы, плавательные бассейны, спортивный и гимнастический залы, информационный центр с библиотекой, а также актовый зал.

Руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин подчеркнул, что в детсадах обустроены залы для занятий, кружковые помещения, спальни, методические и медкабинеты, раздевалки, буфеты, а также кухни.

«Согласно проектам, там были сделаны просторные помещения, установлены окна с увеличенным остеклением, оборудованы удобные выходы на улицу и игровые площадки», — прокомментировал Владимир Жидкин.

Район Коммунарка является крупным градостроительным проектом. В нем продолжают строиться многоэтажные ЖК и появляются новые рабочие места. Построены новые станции метро, школы и детские сады, поликлиники, функционирует крупный клинический комплекс, а также активно развиваются транспортная и инженерная инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО будет построено 10 детских садов и 11 поликлиник.

Формирование комфортной и качественной городской среды несет за собой строительство объектов социального назначения в шаговой доступности от жилых кварталов.