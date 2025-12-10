Ефимов: с 2011 года в столице возвели 22 больничных корпуса

За почти 15 лет в столице в рамках Адресной инвестиционной программы под кураторством департамента гражданского строительства возвели больничные корпуса общей площадью 520 тыс. кв. м, они расположены в 9 административных округах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Среди объектов — Московский многопрофильный клинический центр „Коммунарка“, новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, комплекс Инфекционной клинической больницы № 1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова и другие важные для города учреждения. Новые объекты значительно расширили возможности для предоставления качественной и доступной медицинской помощи горожанам», — уточнил вице-мэр.

Возведению медобъектов в городе уделяют особое внимание в целях развития инфраструктуры здравоохранения и создания комфортных условий для горожан.

«Под руководством столичного департамента гражданского строительства с применением современных технологий возвели 4 флагманских центра общей площадью 67,3 тыс. кв. м. Новые медучреждения появились в районах Беговой, Вешняки, Царицыно и Мещанский. Например, в 2025-м такой объект построили на территории городской клинической больницы им. В. М. Буянова на Бакинской улице. Здание общей площадью 15,2 тыс. кв. м оснастили современными операционными и высокотехнологичным оборудованием. Оно рассчитано на прием до 200 пациентов в сутки», — заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

Также в этом году возвели новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, расположенный в районе Сокольники на ул. Матросская Тишина. Площадь 6-этажного корпуса с двумя подземными этажами составляет около 58 тыс. кв. м. Внутреннее устройство комплекса разработали с учетом актуальных стандартов медицинской логистики. Все виды диагностических и лечебных процедур объединены под одной крышей, что исключает необходимость перемещения пациентов в другие корпуса больницы. На крыше здания оборудовали вертолетную площадку для транспортировки экстренных пациентов. Прилегающую территорию благоустроили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице открылись 2 центра женского здоровья.