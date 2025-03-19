Ефимов: с 2011 года в рамках госпрограмм в Москве построено 69 соцобъектов

С 2011 года под кураторством Департамента гражданского строительства за счет городского бюджета в Москве построено 69 объектов социальной инфраструктуры, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты возведены в рамках государственных программ Москвы: «Градостроительная политика», «Социальная поддержка жителей города Москвы» и «Безопасный город». Их общая площадь превышает 697 тыс. кв. м.

«В рамках „Градостроительной политики“ возвели 23 объекта, „Безопасного города“ — 30, „Социальной поддержки жителей города Москвы“ — 16. В прошлом году в столице появилось четыре объекта по указанным программам. С 2011 года учреждения построили в столичных районах Измайлово, Раменки, Академический, Дмитровский, Строгино, Куркино и др.», — уточнил вице-мэр.

Известно, что соцобъекты возводят с учетом современных стандартов качества и потребностей москвичей.

Помимо этого, руководитель департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов поделился подробностями о том, какие конкретно здания были возведены в столице.

«В 2016 году за счет городского бюджета построили Шипиловский Дворец бракосочетания. Здание общей площадью около 2 тыс. кв. м. Внутри ЗАГСа предусмотрены все нужные помещения для комфортного обслуживания граждан: зал для торжественной регистрации брака, кабинеты для оформления документов, гостиные для фотосессий. Здание также оснащено для посещения маломобильными гражданами», — прокомментировал он.

В прошлом году также было построено здание отдела внутренних дел в Тверском районе, площадью около 6,6 тыс. кв. м на ул. Краснопролетарской, а в 2022 году на территории Московского колледжа социальных профессий имени Е. И. Холостовой в Бутырском районе появился ФОК с бассейном, общей площадью около 5,5 тыс. кв. м.

Уточняется, что на протяжении всего строительства инспекторы Мосгосстройнадзора проводили оценку качества выполняемых работ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти 150 социальных объектов будет построено в 2025–2026 годах.