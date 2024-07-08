Ефимов: с 2011 года свыше 80% градостроительных планов в Москве выдано на инвестпроекты

С 2011 года Москомархитектура выдала около 67 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ, а примерно 82% из них приходится под инвестиционные проекты, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что около 10 тыс. ГПЗУ было утверждено под возведение городских объектов, а еще более 57 тыс. получено от юридических и физических лиц.

«Статистика демонстрирует высокую градостроительную активность в городе и стабильный рост числа новых проектов. С каждым годом услуга становится все более востребованной. Так, в прошлом году поступило 13 966 заявок о подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в Москве. Это почти на 18% больше, чем в 2021–2022 годах», — объяснил Ефимов.

Отмечается, что градостроительная деятельность в городе работает на основании оформленного ГПЗУ. В нем есть информация о потенциале и планировочных ограничениях, которые необходимо учитывать заявителю при реализации проекта.

«С начала года поступило почти 4 тыс. обращений на предоставление госуслуги „Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве“. Вся информация об этом расположена на портале mos.ru», — подчеркнула председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

По выданным ГПЗУ столица возводит школы, детсады, учреждения здравоохранения, культурные и спортивные центры.

«По оформленным документам уже построено порядка 314 ЖК в рамках реализации программы реновации, в работе находятся еще 475. Переехали или находятся в процессе переселения более 163 тыс. человек», — заключил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.