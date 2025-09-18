Ефимов: с 2011 года инвесторы купили у города более 3 млн кв м недвижимости

С 2011 года город реализовал предпринимателям и частным лицам, ведущим бизнес в столице, почти 22 тыс. объектов нежилой недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва как крупный экономический центр на протяжении многих лет остается привлекательной для инвестиций в коммерческую недвижимость. При этом интерес к нежилым объектам проявляют как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели. С 2011 года юридические и физические лица купили у города 21,9 тыс. объектов недвижимости. Здания и помещения общей площадью более 3,2 мл кв. м были приобретены по итогам торгов и по преимущественному праву, которое есть у представителей малого и среднего бизнеса», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что это предоставило предпринимателям новые возможности для роста, а жителям — новые объекты инфраструктуры и дополнительные рабочие места.

Благодаря преимущественному праву выкупа субъекты МСП приобрели порядка 9,5 тыс. объектов суммарной площадью более 1,8 млн кв. м, что составляет около 43% от общего числа проданных помещений. Остальная недвижимость была реализована через аукционы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, торги выступают одним из действенных инструментов продажи недвижимости в Москве, поскольку гарантируют прозрачность и безопасность сделок, а также привлекают широкий круг инвесторов. На аукционах представлено разнообразное имущество — от небольших помещений до отдельно стоящих зданий, подходящих для различных бизнес-направлений.

«По итогам конкурентных процедур с 2011 года инвесторы приобрели у столицы почти 1,4 млн кв. м нежилой недвижимости — это около 12,5 тыс. объектов. Процедура реализации столичного имущества, от подачи заявки для участия в торгах до получения ключей, полностью цифровизирована», — сказала Соловьева.

Всю информацию о лотах, выставляемых на торги, можно узнать инвестпортале Москвы. Ознакомиться с объектами, изучить документацию по лотам и правила участия можно в специальном разделе «Торги Москвы». Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Для выкупа недвижимости, арендуемой у города, необходимо обратиться за государственной услугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Подать заявление можно только в электронной форме через портал mos.ru.

Электронные сервисы для предпринимателей реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных».