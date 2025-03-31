Ефимов: с 2011 г в Москве на средства бюджета возвели почти 300 школ и детсадов

С 2011 года в Москве под руководством департамента гражданского строительства было возведено 297 образовательных объектов суммарной площадью свыше 1,7 млн кв. м. Эти соцобъекты построены в рамках Адресной инвестпрограммы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в Москве, в частности, построено 57 школ, 44 учебных корпуса и 187 детских садов. Только в прошлом году в городе под кураторством департамента гражданского строительства появилось 10 образовательных учреждений. В столице была завершена масштабная работа по созданию научно-исследовательского кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана. Новые здания появились в районах Ховрино, Чертаново Северное, Аэропорт, Измайлово, Беговой, Тропарево-Никулино и Басманный», — отметил Ефимов.

В последние годы московские образовательные учреждения возводятся по новым стандартам. Современные школы и детсады отличаются эргономичной архитектурой, функциональностью и удобным расположением. Один из ключевых принципов строительства — шаговая доступность, благодаря чему новые объекты возводятся рядом с жилыми кварталами, повышая комфорт и качество жизни горожан.

Внутри учреждений обустроены учебные и рекреационные зоны, специализированные и универсальные кабинеты, сгруппированные в блоки. Это сокращает количество перемещений учащихся между этажами. Например, в районе Ховрино построен учебный корпус для школы № 1474 площадью 8,8 тыс. кв. м, рассчитанный на 500 учеников 8–11 классов. Пространство организовано так, чтобы поддерживать образовательные и социально-культурные инициативы. На прилегающей территории оборудованы зоны для отдыха и занятий спортом.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Рафика Загрутдинова, одна из крупнейших школ страны построена на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Ее площадь превышает 40 тыс. кв. м (адрес: пр. Лихачева, д. 11).

«Здесь дети могут углубленно изучать естественные и инженерные науки, осваивать инновационные технологии и на практике приобретать навыки работы с ними. Всего с 2011 года под кураторством департамента гражданского строительства в столице построено семь крупных школ общей вместимостью около 11 тыс. мест», — рассказал Загрутдинов.

Современные образовательные учреждения также полностью адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в 2025–2026 годах планируется построить около 150 социальных объектов, включая детсады, школы, поликлиники, больничные корпуса и спорткомплексы.

Строительство социнфраструктуры в Москве соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».