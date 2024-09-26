Ефимов: рядом со станциями метро, МЦД и МЦК возведут 25 спорткомплексов

В границах транспортного каркаса Москвы построят 25 спорткомплексов. Они будут возведены в рамках 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация проектов комплексного развития территорий вблизи станций Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые места для занятий спортом в 22 районах столицы. На участках общей площадью 406,6 га запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он добавил, что среди спортобъектов планируются комплекс для командных видов спорта, скалолазный центр и физкультурно-оздоровительные комплексы, ряд из которых будет с бассейнами.

По результатам утверждения проектов планировки территорий определят параметры и размещение спортобъектов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в соответствии с проектом комплексного развития территории, в Коптеве на улице Новая Ипатовка планируется возведение спортивного комплекса площадью не менее 4 тыс. кв. м. После утверждения проекта планировки территории установят сроки возведения спорткомплекса, а также его точные параметры.

«На севере столицы планируется возведение встроенно-пристроенного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью более 3 тыс. кв. м. Он станет частью нового жилого квартала в Беговом районе», — рассказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что свыше 80% проектов комплексного развития территорий предполагают возведение недвижимости вблизи крупных транспортных объектов.

В рамках программы КРТ в столице создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в Москве 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на различных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.