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Ефимов: рядом с городским вокзалом Шелепиха реконструируют свыше 1,4 км дорог

Более 1,4 км улично-дорожной сети будет реконструировано в столице рядом с городским вокзалом Шелепиха. Это необходимо для того, чтобы обеспечить вокзал нужной транспортной инфраструктурой в дополнение к введенным в строй объектам, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая строительная готовность этапа составляет 47 процентов. Проектом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети протяженностью свыше 1,4 километра и устройство газонов площадью две тысячи квадратных метров», — уточнил Ефимов.

В проект также входит реконструкция боковых проездов, съездов к жилой застройке, полоса разгона, заездной карман и его уширение, устройство тротуаров с применением гранитной плитки и с покрытием из асфальтобетона.

Согласно госконтракту, срок реализации данного этапа запланирован на декабрь текущего года.

В рамках развития технологической части вокзала Шелепиха ранее было введено в эксплуатацию порядка 2,42 км дорог, проведена реконструкция ж/д путепровода в автодорожный над Шмитовским проездом, а также реконструирована улично-дорожная сеть.

«На сегодняшний день подрядной организацией проводятся работы по переустройству тепловых сетей и дождевой канализации, а также ведется подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия», — заключил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.