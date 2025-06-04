Ефимов: реновационные жилые дома построят в Капотне по проекту КРТ

Проект данного решения был размещен на сайте столичного правительства.

«Три площадки, подлежащие реорганизации, находятся в Капотне и входят в один проект комплексного развития территорий. Общая площадь участков, расположенных недалеко от МКАД в районе с хорошо развитой социальной и сопутствующей инфраструктурой, составляет 2,89 га. На каждой отведенной под редевелопмент территории возведут жилые дома для реализации программы реновации площадью около 100 тыс. кв. м. На первых нежилых этажах в новостройках смогут открыться магазины, аптеки, кафе, службы быта. Таким образом, реализация проекта позволит создать еще и около 200 рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Известно, что проект будет реализован рядом с Москвой-рекой, в живописной местности. Рядом расположен природный заказник «Берег реки Москвы в Капотне», где оборудованы зоны отдыха и променады.

«В новостройках для реализации программы реновации общая площадь квартир составит ориентировочно 61 тыс. кв. м. В новое жилье переедут около 2,2 тыс. москвичей. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки с безопасным покрытием. Территорию возле домов благоустроят: проведут озеленение, установят современные системы уличного наружного освещения, организуют удобные подъездные пути к домам, построят внутриквартальные дороги и тротуары. Таким образом, москвичи не только улучшат жилищные условия, но и получат комфортную городскую среду», — заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ в городе создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью почти 4,2 тыс. га. Данная работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.