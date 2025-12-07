Ефимов рассказал, какие территории благоустраивают в Москве по горпрограмме

В Москве за счет Адресной инвестиционной программы осуществляются многочисленные градостроительные проекты, нацеленные на развитие объектов социальной сферы. Проводится комплексное благоустройство территорий, прилегающих к медицинским, образовательным и спортивным учреждениям, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве при строительстве школ, детских садов, спортивных комплексов, больничных корпусов и поликлиник за счет средств городского бюджета особое внимание уделяют созданию комфортных общественных пространств. Там высаживают деревья, обустраивают цветники, пешеходные дорожки и велопарковки, оборудуют детские площадки, устанавливают малые архитектурные формы», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что с 2020 года в Москве было масштабно благоустроено и озеленено 260 га площадей вокруг 255 социальных объектов.

Так, в 2025 году в районе Царицыно на Бакинской улице (д. 26) построили флагманский центр городской клинической больницы им. В. М. Буянова, где также провели работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории. Здесь были посажены деревья и кустарники, уложен газон, обустроены дорожки и размещены малые архитектурные формы. Современный флагманский центр стал высокотехнологичным «сердцем» больницы, что позволило расширить спектр хирургической помощи пациентам с разными патологиями и вывести медицинское обслуживание на новый уровень.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, в этом году, в День города, в районе Сокольники открыли новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира площадью около 58 тыс. кв. м. Шестиэтажное здание с диагональным фасадом украсили три светлых атриума высотой более 30 м каждый.

«Территорию рядом с ним площадью более 1,5 га комплексно благоустроили. Здесь уложили газон, оборудовали детские игровые площадки, высадили кустарники и установили малые архитектурные формы. В результате юные пациенты получили комфортную и эстетически привлекательную среду, которая поможет им восстановить здоровье», — сказал Александров.

Также в текущем году в районе Южное Бутово на Остафьевской улице был построен спортивный комплекс «Максимум». В двухэтажном здании площадью 8,75 тыс. кв. м разместились ледовая арена размером 30 на 60 м, зал общей физической подготовки и два плавательных бассейна. Территорию вокруг спорткомплекса площадью 2,71 га благоустроили и озеленили: проложили дорожки, разбили газон, высадили кустарники и создали сквер. Рядом организовали парковку на 68 машиномест, 11 из которых предназначены для маломобильных граждан, а также обустроили велопарковку.

Еще одним социальным объектом, введенным в эксплуатацию в 2025 году, стала четырехэтажная школа на 375 мест в районе Филевский Парк по адресу: Багратионовский проезд, д. 10. Площадь благоустройства вокруг нее составила 0,67 га. Для учащихся здесь установили велопарковки и зону с тренажерами. Пространство дополнили хвойными насаждениями, беседками и теневыми навесами. Во дворе оборудовали спортивную зону, включающую беговую дорожку, сектор для прыжков в длину и универсальную площадку для игровых видов спорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в течение следующих трех лет в столице планируется построить 160 спортивных сооружений.

В Москве значительное внимание уделяется вопросам озеленения и благоустройства. Это необходимо для формирования комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей столицы, улучшения эстетического облика мегаполиса и поддержания экологического баланса.

Строительство соцобъектов в столице задачам инициативам и целям нац проекта «Инфраструктура для жизни».