Ефимов рассказал, как реорганизуют часть бывшей промзоны «Магистральные улицы»

сегодня в 09:14

Часть бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы» в Хорошевском районе будет реорганизована в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Северном административном округе правообладатель проводит редевелопмент участка вблизи Хорошевского шоссе. На территории площадью 1,6 га по утвержденному проекту планировки в течение 4 лет построят общественно-деловую недвижимость. Инвестиции в развитие площадки составят почти 14 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 409,7 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому в Москве появится более 1 тыс. новых рабочих мест.

Участок располагается рядом со станцией Таганско-Краснопресненской линии «Полежаевская» и станцией БКЛ «Хорошевская». В пешей доступности от района застройки располагается платформа МЦК «Хорошево».

«Проект предусматривает строительство многофункционального офисного центра площадью 41,2 тыс. кв. м с подземным паркингом, торговыми помещениями, отделениями банков и кафе. Прилегающую территорию площадью около 0,2 га благоустроят и озеленят», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он уточнил, что на участке появятся площадки для отдыха и работы, уличный амфитеатр и парковая зона, а также создадут пешеходные зоны и проезды.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о том, что проект реорганизации участка промышленной зоны № 5 «Магистральные улицы» возле станции метро «Полежаевская» утвержден.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.