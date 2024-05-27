Ефимов рассказал, как преобразуют неэффективно используемые территории в Москве

сегодня в 14:58

Ефимов: на неэффективно используемых участках в Москве построят детсады и школы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столице реорганизуют не менее 3,1 тыс. гектаров земли в рамках программы комплексного развития территорий, сообщает «Вечерняя Москва».

На неэффективно используемых участках в мегаполисе планируется возвести соцобъекты, в числе которых детские сады, школы, спортклубы, медучреждения, а также здания общественно-делового назначения.

«Благодаря реализации таких проектов жители столицы получат более 763 тыс. рабочих мест в обновленных городских пространствах», — обратил внимание Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, из этих площадей будет выделено более 5,1 млн квадратных метров, чтобы власти могли создать новые высокотехнологичные производства.