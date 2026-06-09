Ефимов: расселение по реновации в Москве охватило более 1,5 тыс старых домов

С момента старта программы реновации расселение затронуло более 1,5 тыс. домов старого жилого фонда Москвы, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего в программу включено 5176 жилых зданий. Жители уже 1530 из них переехали или же находятся в процессе переселения.

Переселение происходит по волновому принципу, при котором новые дома возводят на месте демонтированных зданий или на заранее подготовленных площадках. Такой подход позволяет поэтапно обновлять жилой фонд и обеспечивать горожан современным жильем в привычных им районах. Так, больше всего домов расселение затронуло в Восточном административном округе — 272, на втором и третьем местах юго-восток и запад — 228 и 193 жилых здания соответственно», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Расселенные дома сносят по технологии «умный снос». Данная технология позволяет демонтировать дома поэтапно, а все строительные отходы сразу направляются на переработку. На освободившихся участках город возводит новые дома с необходимой инфраструктурой для реновации.

С начала действия программы в Москве снесли уже более 880 домов. Все участники реновации получают квартиры с улучшенной планировкой в новых ЖК, построенных по стандартам программы. Это современное жилье, где учтены потребности всех категорий граждан, включая маломобильных. Придомовые территории благоустроены и озеленены, оборудованы детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.

С оформлением документов новоселам помогают специалисты департамента городского имущества, работающие в центрах информирования на первых этажах заселяемых новостроек.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в снесенных домах проживали около 149 тыс. горожан.

«Почти пятая часть из них — более 28,3 тыс. человек — это жители Юго-Восточного административного округа, где снесен уже 151 расселенный дом. На севере столицы из 85 таких зданий в новые квартиры переехали около 19,3 тыс. участников программы, а на востоке — почти 18,6 тыс. горожан из 119 домов. Избежать очередей в процессе оформления документов на новые квартиры помогает суперсервис „Переезд по программе реновации“, в котором будущим новоселам доступна онлайн-запись на осмотры предложенных городом вариантов и подписание договоров», — уточнила Соловьева.

Вся информация о программе реновации размещена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы в два раза. Он также отметил, что реновация помогает формировать комфортную безбарьерную среду.

Москва входит в число регионов-лидеров по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».