Ефимов: пропускные пункты стройплощадок Москвы оборудуют биометрическим контролем

Власти Москвы одобрили обновленные нормы по обеспечению безопасности на строительных объектах столицы. Начиная с 1 сентября 2025 года, все КПП должны быть оснащены биометрическими системами контроля и управления доступом (СКУД). Такое решение существенно усилит антитеррористическую защиту и снизит вероятность несанкционированного проникновения на стройплощадки, что улучшит общий уровень безопасности, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

Инициатива по внедрению биометрических СКУД была разработана департаментом градостроительной политики совместно с департаментом информационных технологий в соответствии с решением антитеррористической комиссии Москвы. Новые меры направлены на ужесточение контроля доступа к строительным объектам, исключая использование поддельных пропусков или документов посторонних лиц.

«Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что система будет синхронизирована с региональным сегментом Единой биометрической системы и Реестром строителей, что обеспечит полный контроль на каждом этапе.

Ответственность за соблюдение новых правил возложена на Департамент градостроительной политики, который теперь уполномочен составлять протоколы об административных нарушениях по статье 15.5 КоАП Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, внедрение биометрии — это серьезный шаг к созданию безопасных условий для работников и защите стратегически важных объектов. Мы минимизируем риски краж, вредительства и других правонарушений, а также обеспечиваем оперативный учет персонала в ЧС. Это не просто защита объектов, но и забота о людях.

«Нововведения станут значимым вкладом в комплексную систему антитеррористической защищенности города», — добавил Овчинский.

Технические стандарты для оборудования, порядок его монтажа и эксплуатации утверждены совместным распоряжением департамента градостроительной политики и департамента информационных технологий. Застройщики могут выбрать подходящие системы из утвержденного перечня, опубликованного в официальных источниках.

