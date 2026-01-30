Ефимов: производства и деловые объекты построят по КРТ в Чертанове Центральном

На юге Москвы, в районе Чертаново Центральное, по программе комплексного развития территорий возведут объекты промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Соответствующий проект решения о КРТ размещен на сайте mos.ru. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта комплексного развития территорий планируется реорганизовать участок площадью более 10 га. Он находится возле железнодорожных путей Павелецкого направления МЖД. Там построят современные производства и объекты общественно-делового назначения общей площадью 165 тыс. кв. м. Большая часть застройки придется на промышленный парк. В результате в районе появится более трех тысяч новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что объем инвестиций в проект оценивается в 32,75 млрд рублей, а потенциальный ежегодный бюджетный эффект может достичь примерно 1,2 млрд рублей.

Участок расположен в Чертаново Центральном по адресу: улица Дорожная, владение 3. Он обладает удобным выездом на Варшавское шоссе, а также находится недалеко от станции метро «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

На месте заброшенных пустырей и устаревших объектов появится современный промышленный парк, где смогут разместиться компании легкой и электронной промышленности, что стимулирует развитие этих отраслей в экономике города. Часть застройки отведут под офисы, магазины, точки общепита, склады и другую инфраструктуру, которая будет востребована жителями. Проектом также предусмотрено комплексное благоустройство.

Программа КРТ направлена на преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих территорий в современные и комфортные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общегородскую среду. В настоящее время в Москве на различных этапах подготовки и реализации находится около 400 проектов комплексного развития территорий общей площадью примерно 4,5 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.