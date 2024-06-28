Ефимов: проекты КРТ помогают в реализации программы реновации

Правительство столицы с 2020 года издало постановления о реализации 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ), предусматривающие возведение новостроек для программы реновации. Проекты предусматривают строительство порядка 3 млн кв. м жилой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что благодаря программе КРТ на участках бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых площадках с 2020 года появляется современная инфраструктура и городская среда.

«Сейчас изданы постановления правительства Москвы о реализации 41 такого проекта в 34 районах города. Они предусматривают возведение жилья для целей программы реновации. В рамках работы над этими проектами город планирует возвести 3,9 млн кв. м жилой недвижимости по программе реновации, что позволит предоставить современные квартиры более чем 85 тыс. москвичей», – рассказал Владимир Ефимов.

Утвержденные для программы КРТ участки располагаются на территории 9 административных округов Москвы. По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, программа КРТ благодаря вовлечению допплощадей помогает локальном обновлению городской среды без вмешательства в сохраняемую застройку, а также помогает в реализации программы реновации в установленные сроки или с их опережением.

«Больше всего жилой площади для целей программы реновации в процессе реализации 41 утвержденного проекта комплексного развития территорий планируется возвести в Восточном административном округе – здесь появится современные жилые комплексы общей площадью около 800 тыс. кв. м», – сказал Левкин.

За счет комплексного подхода к обновлению территорий, вместе с жильем строится также городская инфраструктура и создаются новые рабочие места.

«Помимо жилых домов для программы реновации в рамках реализации 41 проекта КРТ на площади более 535 га планируется возвести общественно-деловые, социальные и промышленные объекты. Всего построят почти 12,8 млн кв. м разной недвижимости. В обновленных кварталах будет создано более 100,2 тыс. рабочих мест», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа реновации была утверждена в 2017 году и касается порядка 1 млн жителей Москвы, предусматривая переселение 5176 домов. Только в прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темп реализации программы.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам и темпам. В течение последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе удвоился объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья – с 3 до 5 – 7 млн кв. м в год.

По программе КРТ создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий. Их суммарная площадь превышает 3,1 га. Проекты прорабатывают по поручению мэра Сергея Собянина.